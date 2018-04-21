За попытку сбыть наркотики в Оренбурге торговцы могут получить 20 лет тюрьмы

Оренбурге сотрудники полиции задержали группу лиц, планирующая заняться распространением наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Как отмечается в сообщении, автомобиль «ВАЗ-2108» был остановлен на проезде Северном. Внутри машины находились водитель и два пассажира, граждане иностранного государства. Во время досмотра правоохранители обнаружили в автомобиле смесь, в составе которой содержались наркотические вещества общей массой 496 грамм. Распространение наркотиков планировалось осуществлять через тайники-закладки.

«В ходе проверки установлено, что данные иностранные граждане, действуя группой лиц, сформированной по этническому принципу, по предварительному сговору собирались сбыть наркотическое вещество посредством тайников-закладок на территории Оренбурга», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальное наказание, которое грозит задержанным, предусматривает лишение свободы сроком до двадцати лет.