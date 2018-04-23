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На подъезде к Оренбургу полицейские изъяли почти килограмм наркотиков
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На подъезде к Оренбургу полицейские изъяли почти килограмм наркотиков 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбургском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в причастности к незаконному распространению наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
Автомобиль «Hyundai Accent» был остановлен сотрудниками полиции при подъезде к Оренбургу. В машине находились водитель и пассажир. В ходе проверки у них нашли смесь, содержащую в своем составе наркотическое вещество общей массой 998 грамм. Подозреваемые планировали сбыть наркотическое вещество в Оренбурге посредством тайников-закладок.
Следственным управление УМВД России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Предусмотренное максимальное наказание — лишение свободы сроком на двадцать лет.
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