Ещё
Ставрополец попался на обрезе ружья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставрополец попался на обрезе ружья 

АиФ Ставрополье 50 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Оперативники на Ставрополье задержали мужчину, который продал самодельное огнестрельное оружие, сообщили STAV.AF.RU в краевом ГУ МВД России.
Экспертиза определила, что гладкоствольный обрез изготовлен из охотничьего ружья 16 калибра. Подозреваемый, ранее судимый житель краевого центра, пояснил, что нашел ружьё в заброшенном здании.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
»Главное управление МВД России по Ставропольскому краю напоминает, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества не только освобождаются от уголовной и административной ответственности, но и могут рассчитывать на денежное вознаграждение в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края», — говорится в сообщении.
Граждан также призывают информировать полицию о том, что кто-то незаконно хранит оружие и боеприпасы.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Пятигорске поймали торговца с крупной партией героина Силовики Ставрополя предотвратили теракт в школе и детском саду Анекдот про гранату довёл ставропольца до колонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей147
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство13
В Сети всплыли эротические фото Собчак123
В Германии признали нарушением «удар возмездия» США245
Названа возможная причина смерти Avicii27
Видео
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение