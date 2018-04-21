Ставрополец попался на обрезе ружья

Экспертиза определила, что гладкоствольный обрез изготовлен из охотничьего ружья 16 калибра. Подозреваемый, ранее судимый житель краевого центра, пояснил, что нашел ружьё в заброшенном здании.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

»Главное управление МВД России по Ставропольскому краю напоминает, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества не только освобождаются от уголовной и административной ответственности, но и могут рассчитывать на денежное вознаграждение в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края», — говорится в сообщении.

Граждан также призывают информировать полицию о том, что кто-то незаконно хранит оружие и боеприпасы.