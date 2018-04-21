В Горячем Ключе задержали мужчину, продавшего чужой «Мерседес-Бенц»

Краснодар . 21 апр. — Новая Кубань. Задержанный подозревается в совершении факта мошенничества в Апшеронске

По предварительным данным, 40-летний мужчина пользовался автомобилем «Мерседес-Бенц» по договору аренды. Под предлогом оформления страхового случая он убедил владельца иномарки передать ему документы на машину. После этого злоумышленник продал «Мерседес». Тем самым законному хозяину авто был нанесен материальный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Полицейские Горячего Ключа его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.