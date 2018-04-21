В Орле заключили под стражу «потомственную целительницу»

Сотрудники УМВД России по городу Орлу установили личность гражданки, которая подозревается в социальном мошенничестве. 38-летняя женщина прописана в Шаблыкинском районе и не раз попадала в поле зрения правоохранителей за аналогичные деяния.

В феврале в полицию обратилась 84-летняя жительница Советского района. Она заявила о пропаже всех сбережений — порядка 180 тысяч рублей. На улице к потерпевшей подошла женщина и начала расспрашивать о здоровье. Далее предложила исцеление с помощью особых ритуалов. Пенсионерка колебалась, тогда на помощь к мошеннице пришла сообщница, которая рассказала о чудесном выздоровлении своей матери.

Старушку уговорили, и она пригласила незнакомок в свой дом. Деньги пенсионерки положили в пакет, тогда начался ритуал. Сверток хозяйке вернули, но только банкнот в нем не оказалось. Правда, это выяснилось уже после ухода целительницы.

Было возбуждено уголовное дело. Спустя два месяца появилась подозреваемая. Сейчас она заключена под стражу. Устанавливается причастность злоумышленницы к аналогичным преступлениям, совершенным в регионе, отмечает пресс-служба УМВД России по Орловской области