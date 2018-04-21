Женщине вернули сына через год после его исчезновения 

Через год после исчезновения жителя Малоярославецкого района полиции удалось найти его в Москве и вернуть на малую родину. Поисками пропавшего мужчины полиция занялась в марте прошлого года, после того, как в дежурную часть ОМВД России по Малоярославецкому району обратилась его мать с заявлением о том, что ее сын уехал на поиски работы в Москву и перестал выходить на связь. Полицейским блудный сын рассказал, что приехав в столицу, не смог устроиться на работу и остался без средств к существованию. По словам мужчины, у него не было денег даже на обратный билет и на телефонную связь. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, мать поблагодарила полицию за возвращение сына. Сам же он пообещал полицейским, что теперь будет искать работу только в Малоярославецком районе.