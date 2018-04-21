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Из аптек Саратовской области стали красть таблетки
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Из аптек Саратовской области стали красть таблетки 

Новости Саратова 50 минут назад
Фото: Новости Саратова
Жительница Энгельса в течение недели обворовывала местный аптечный пункт.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД региона, в четверг 12 апреля в полицию обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала о том, что 4, 10 и 11 апреля неизвестная женщина совершила кражу из аптеки на 3-м квартале, 10 А.
Злоумышленница вынесла из аптеки сначала 2 упаковки женских прокладок, затем 2 упаковки таблеток, довершила украденный комплект 1 упаковка ватных палочек.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 39-летняя жительница Энгельса. Она уже дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело ст.158 ч.1 УК РФ (кража). Задержанная воровка находится под подпиской о невыезде.
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