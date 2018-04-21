Из аптек Саратовской области стали красть таблетки

Жительница Энгельса в течение недели обворовывала местный аптечный пункт.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД региона, в четверг 12 апреля в полицию обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала о том, что 4, 10 и 11 апреля неизвестная женщина совершила кражу из аптеки на 3-м квартале, 10 А.

Злоумышленница вынесла из аптеки сначала 2 упаковки женских прокладок, затем 2 упаковки таблеток, довершила украденный комплект 1 упаковка ватных палочек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 39-летняя жительница Энгельса. Она уже дала признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело ст.158 ч.1 УК РФ (кража). Задержанная воровка находится под подпиской о невыезде.