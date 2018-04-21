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В Шахтах зэк получит новый срок за взятку сотруднику колонии
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В Шахтах зэк получит новый срок за взятку сотруднику колонии 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Следком Шахт завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчину, отбывающего наказание в местной колонии. Заключенный обвиняется в даче взятки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина передал младшему инспектору колонии 45 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник ГУФСИН передал своему поднадзорному «запрещенку» — предметы, использование которых заключенным запрещено — алкоголь, телефоны, опасные бритвы, ножи и т. д.
Проступок инспектора вскрылся. В отношении сотрудника и заключенного были возбуждены уголовные дела.
— В 2017 году младший инспектор ФКУ ИК-9 ГУ ФСИН России по Ростовской области, получивший взятку, был осужден, — рассказали в пресс-службе следкома.
В ближайшее время и второму фигуранту придется предстать перед судом. Следствие по его уголовному делу окончено. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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