В Шахтах зэк получит новый срок за взятку сотруднику колонии

Следком Шахт завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчину, отбывающего наказание в местной колонии. Заключенный обвиняется в даче взятки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина передал младшему инспектору колонии 45 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник ГУФСИН передал своему поднадзорному «запрещенку» — предметы, использование которых заключенным запрещено — алкоголь, телефоны, опасные бритвы, ножи и т. д.

Проступок инспектора вскрылся. В отношении сотрудника и заключенного были возбуждены уголовные дела.

— В 2017 году младший инспектор ФКУ ИК-9 ГУ ФСИН России по Ростовской области , получивший взятку, был осужден, — рассказали в пресс-службе следкома.

В ближайшее время и второму фигуранту придется предстать перед судом. Следствие по его уголовному делу окончено. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.