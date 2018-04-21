В Нижнем Новгороде разыскивают потерпевших от действий лже-риэлторов

Полицейские Нижнего Новгорода разыскивают потерпевших от действий лже-риэлторов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области , три нижегородки признались в хищении 400 тыс. рублей у двух женщин при продаже комнаты в квартире на проспекте Кирова в Автозаводском районе. Однако сами обманутые женщины в полицию не обращались.

В начале 2017 года злоумышленницы были задержаны полицейскими по подозрению в мошенничестве с продажами жилых площадей на территории Сормовского района. Задержанные также рассказали сотрудникам полиции, что в 2016 году с целью незаконного обогащения представились агентами по недвижимости и предложили посреднические услуги в покупке жилой площади двум женщинам. Гражданки, не подозревая о преступных намерениях лже-риэлторов, передали им денежные средства в сумме 400 тыс. рублей для приобретения комнаты в квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Кирова.

При проверке полученной информации было установлено, что потерпевшие в полицию по факту хищения денежных средств не обращались.

В настоящее время потерпевшие разыскиваются сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду.

Напомним, в начале апреля прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение в отношении так называемого черного риелтора.

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