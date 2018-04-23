В Орле задержали наркоторговца с «синтетикой» в машине

Житель Мценского района пытался сбыть в Орле запрещённое к обороту вещество путем закладки, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области

Мужчина был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Свёрток с веществом был обнаружен правоохранителями при досмотре автомобиля на котором передвигался подозреваемый.

Экспертиза показала, что амчанин перевозил синтетический наркотик общей массой более 3,5 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и распространение наркотиков». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения уточнили в пресс-службе регионального УМВД. Расследование уголовного дела продолжается.