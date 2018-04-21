На станции Орёл сняли с поезда уроженца Тбилиси с «синтетикой»

В середине апреля сотрудники линейного отдела полиции на ж/д станции Орёл по подозрению в хранении наркотиков задержали двух мужчин.

У 28-летнего молодого человека 15 апреля правоохранители изъяли пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является производным наркотического средства «N — метилэфедрон» массой 0,26 граммов. Молодой человек сообщил полицейским, что хранил наркотики для личного потребления, без цели сбыта.

Сотрудники полиции 16 апреля сняли с поезда « Москва — Орёл — Курск » уроженца города Тбилиси . Мужчина пытался провезти 0,59 г «амфетамина». Поданным фактам были возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотических средств.