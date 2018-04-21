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На станции Орёл сняли с поезда уроженца Тбилиси с «синтетикой»
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На станции Орёл сняли с поезда уроженца Тбилиси с «синтетикой» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В середине апреля сотрудники линейного отдела полиции на ж/д станции Орёл по подозрению в хранении наркотиков задержали двух мужчин.
У 28-летнего молодого человека 15 апреля правоохранители изъяли пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является производным наркотического средства «N — метилэфедрон» массой 0,26 граммов. Молодой человек сообщил полицейским, что хранил наркотики для личного потребления, без цели сбыта.
Сотрудники полиции 16 апреля сняли с поезда «Москва — Орёл — Курск» уроженца города Тбилиси. Мужчина пытался провезти 0,59 г «амфетамина». Поданным фактам были возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотических средств.
Сообщение На станции Орёл сняли с поезда уроженца Тбилиси с «синтетикой» появились сначала на РИА 57.
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