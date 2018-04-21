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Житель Златоуста перевел «бизнес-тренеру» более 1 миллиона рублей
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Житель Златоуста перевел «бизнес-тренеру» более 1 миллиона рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Житель Златоуста, 1975 года рождения, обратился в полицию с заявлением о совершенных в отношении него мошеннических действиях. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что перечислил женщине, своему «деловому партнеру», 1 300 000 рублей оформив договор займа, но после получения перевода она перестала выходить на связь.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемую, 1974 года рождения.
«Женщина создала в интернете сайт, на котором организовала дистанционное обучение бизнес-приёмам. Обучившись ораторскому искусству она проводила конференции в разных городах. Максимально войдя в доверие к клиентам и демонстрируя свою экономическую успешность, женщина предлагала им участие в совместных бизнес-проектах. Получив от потерпевшего крупную сумму денег, женщина стала скрываться и никаких «процентов от прибыли» мужчина не получил», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), женщине может грозить 6 лет лишения свободы, в настоящее время подозреваемая заключена под стражу.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости тщательно обдумывать предложения, поступающие от незнакомцев и проверять достоверность исходящей от них информации.
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