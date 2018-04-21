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В Красноярском крае осудили семерых участников вооружённого конфликта
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В Красноярском крае осудили семерых участников вооружённого конфликта 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Семь человек были осуждены за тяжкие преступления в Красноярском крае. Подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
Приговор вынесли четверым жителям Лесосибирска и троим красноярцам по статьям «Покушение на убийство», «Хулиганство с применением оружия», «Хищение огнестрельного оружия», , «Уничтожение чужого имущества», «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Вооруженный конфликт с перестрелкой произошел днём 18 октября 2015 года у кафе «Восточная кухня» в Лесосибирске. В результате 49-летний мужчина получил тяжелые травмы после избиения и наезда на него автомобиля. Его 32-летнего противника избили прикладом от карабина, а затем увезли и добили в гараже. У него также отобрали пистолет и разбили сотовый телефон.
Следствие шло более двух лет, было проведено множество экспертиз, установлены и допрошены около 30 очевидцев. Приговором суда участники конфликта были признаны виновными, одному дали два года условно, пятерым — от трех до 10 лет лишения свободы, а один получил 13 лет в колонии строгого режима.
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