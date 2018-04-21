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Тюменец сам бился головой об пол, а обвинил полицейских в насилии
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Тюменец сам бился головой об пол, а обвинил полицейских в насилии 

Уральский меридиан 57 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В феврале 2018 года в вечернее время в дежурную часть отдела полиции позвонила жительница села Викулово Ишимского района, которая сообщила, что ее сын ведет себя неадекватно. Для выяснения всех обстоятельств по данному вызову направили ближайший наряд ППС. Полицейских встретила заявительница, сообщившая, что ее сын устроил дома погром, разговаривает сам с собой и кричит о том, что его травят газом.
Для оказания помощи и медицинского освидетельствования стражи правопорядка доставили мужчину в больницу, но там он устроил скандал и бился головой об пол пытаясь нанести себе телесные повреждения. Полицейским пришлось применить физическую силу и специальные средства. После чего мужчину доставили в отдел полиции где провели необходимые процессуальные процедуры, а утром отпустили домой.
«На этом история не закончилась, так как фигурант написал заявление, в котором обвинил задерживавших его сотрудников полиции в применении насилия. В ходе проверки изложенные им доводы не нашли подтверждения и были полностью опровергнуты собранными материалами, показаниями свидетелей, проведенными экспертизами», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса (ч. 2 ст. 306 УК РФ), ему может грозить лишение свободы на срок до 3 лет. Расследование продолжается.
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