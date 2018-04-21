Омич лишился 2 миллионов рублей, переведя их мошеннику

34-летний омич стал жертвой мошенников, хотя внешне сайт казался благополучным и работающим.

Предприниматель хотел купить зеркальное стекло, для чего нашёл в Интернете сайт, позвонил по указанным телефонам и сразу перевёл 2,2 миллиона рублей на банковский счёт. Подождав несколько дней и не получив груза, омич попытался связаться с поставщиком, но телефоны отказались отключены. Мужчине ничего не оставалась кроме как обратиться в полицию.

Теперь этим уголовным делом занимаются сотрудники городского отдела полиции № 9.

В очередной раз омская полиция напоминает:

не совершайте денежные переводы, не убедившись в правомерности сделки;никому и не под каким предлогом не сообщайте идентификационные данные вашей банковской карты;если вы всё же стали жертвой мошенника, незамедлительно обратитесь в полицию: своевременное заявление о преступлении значительно повышает вероятность его раскрытия.