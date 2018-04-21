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400 тысяч рублей похитили мошенницы у нижегородок, покупавших комнату
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400 тысяч рублей похитили мошенницы у нижегородок, покупавших комнату 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
При допросе трех женщин, задержанных в начале 2017 года по подозрению в мошенничестве с продажами жилых площадей на территории Сормовского района, установлен факт еще одного аналогичного деяния.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, задержанные признались, что в 2016 году, представившись агентами по недвижимости, они обманом похитили 400 тысяч рублей у двух нижегородок, желавших купить комнату в доме по проспекту Кирова.
Как выяснили правоохранители, потерпевшие в полицию с заявлениями не обращались.
Полицейские просят всех, пострадавших от действий лжериэлторов, позвонить по телефонам: 8-996-002-57-99, 8 (831) 268-41-73 или по каналу связи «02».
Ранее сообщалось, что шайку лжериэлторов разоблачили в Нижегородской области.
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