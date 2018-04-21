400 тысяч рублей похитили мошенницы у нижегородок, покупавших комнату

При допросе трех женщин, задержанных в начале 2017 года по подозрению в мошенничестве с продажами жилых площадей на территории Сормовского района, установлен факт еще одного аналогичного деяния.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , задержанные признались, что в 2016 году, представившись агентами по недвижимости, они обманом похитили 400 тысяч рублей у двух нижегородок, желавших купить комнату в доме по проспекту Кирова.

Как выяснили правоохранители, потерпевшие в полицию с заявлениями не обращались.

Полицейские просят всех, пострадавших от действий лжериэлторов, позвонить по телефонам: 8-996-002-57-99, 8 (831) 268-41-73 или по каналу связи «02».