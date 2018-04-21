Хулиганы осквернили могилы на городском кладбище в Приморье

Граждане Партизанка сообщили в полицию о том, что на могилах их родственников повреждены памятники, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю

В отношении 17-летнего возбуждено уголовное дело за надругательство над местами захоронения умерших. За это предусматривается штраф, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.