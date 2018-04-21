В Приморье малолетки разбомбили кладбище

Жители Партизанска, приходя к месту захоронения родственников, все чаще начали замечать акты вопиющего вандализма в виде разрушенных могил и оградок. Разыскать виновных возмущенные горожане попросили приморских правоохранителей. Довольно быстро стражи порядка установили личности предполагаемых злоумышленников, коим оказались несовершеннолетние возрастом от 9 до 17 лет. Злодеяния юные подозреваемые объяснили хулиганскими побуждениями.

Следственные органы признали зачинщиком вандализма в Партизанске 17-летнего парня. Он стал фигурантом уголовного дела, теперь ему грозит арест на срок до 3 месяцев или штраф. Остальные разрушители могил в силу юного возраста отделались становлением на учет в МВД.

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