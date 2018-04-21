Ещё
В Приморье малолетки разбомбили кладбище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье малолетки разбомбили кладбище 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
В Партизанске (Приморский край) группа несовершеннолетних лиц изуродовала могилы на местном кладбище, вызвав интерес к себе у правоохранительных органов.
Жители Партизанска, приходя к месту захоронения родственников, все чаще начали замечать акты вопиющего вандализма в виде разрушенных могил и оградок. Разыскать виновных возмущенные горожане попросили приморских правоохранителей. Довольно быстро стражи порядка установили личности предполагаемых злоумышленников, коим оказались несовершеннолетние возрастом от 9 до 17 лет. Злодеяния юные подозреваемые объяснили хулиганскими побуждениями.
Следственные органы признали зачинщиком вандализма в Партизанске 17-летнего парня. Он стал фигурантом уголовного дела, теперь ему грозит арест на срок до 3 месяцев или штраф. Остальные разрушители могил в силу юного возраста отделались становлением на учет в МВД.
Это неполный текст новости
РИА «ВистаНьюс»: последние новости
Девушка убила на камеру уронившего стул парня в Ульяновске Мексиканцы устроили для насильника самосуд в клетке с крокодилами Рязанец попал в тюрьму за настройку Telegram террористам
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии признали нарушением «удар возмездия» США110
Названа возможная причина смерти Avicii19
В Сети всплыли эротические фото Собчак74
Трамп рассердился из-за звонка Путина276
США опубликовали доклад о казнях на Украине58
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение