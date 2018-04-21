СМИ: россиянин задержан в Осло по подозрению в незаконном обращении со взрывчаткой

ОСЛО, 21 апреля. / ТАСС /. Полиция Осло задержала гражданина России , который обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Как сообщило в пятницу вечером Норвежское телеграфное бюро, в субботу подозреваемый предстанет перед судом, которому предстоит принять решение о необходимости поместить мужчину под стражу на время следствия.

По данным агентства, проживающий в Норвегии выходец из Чечни в возрасте около 35-40 лет и еще два человека, проходящие по делу в качестве свидетелей, были допрошены полицией в пятницу в связи с инцидентом, произошедшем в восточной части Осло днем ранее. Вечером в четверг в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме при пока не предаваемых огласке обстоятельствах пострадал человек, а не месте событий может находиться оружие и взрывчатка. Прибывшие на место правоохранители не обнаружили в квартире оружия, однако нашли некий подозрительный предмет и вызвали бригаду взрывотехников, а также эвакуировали жильцов нескольких соседнихс квартир. Только к утру саперы вывезли предмет из здания, при этом до сих пор не ясно, что он собой представлял.

Столичные правоохранители, которым в расследовании помогает Полицейская служба безопасности (ПСТ), в обязанности которой входит борьба с терроризмом, пока что не разглашают почти никакой информации о произошедшем. Известно, что пострадавшим был именно задержанный впоследствии россиянин. О характере травм сообщается лишь то, что они были легкими и, вероятно, были получены мужчиной по его собственной вине. В полиции отмечают, что задержанный был ранее известен норвежским правоохранителям и в Осло находился с визитом, так как постоянно проживает в другой части страны.

В посольстве РФ в Осло корреспонденту ТАСС сообщили, что российские дипломаты проверяют данную информацию. К настоящему моменту ТАСС не удалось получить дополнительной информации в полиции Осло и у адвоката задержанного.

В апреле 2017 года в центре Осло с маломощным взрывным устройством был задержан 17-летний россиянин, проживавший в Норвегии с 2010 года. Впоследствии он был осужден по статье 191 Уголовного кодекса Норвегии, которая предусматривает заключение сроком до 10 лет за «незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами» с целью совершения тяжких преступлений. Судьи согласились с выводами следствия о том, что подросток подвергся радикализации и был намерен взорвать самодельную бомбу в центре города, хотя обвиняемый свою вину отрицал, утверждая, что собрал устройство из любопытства и собирался привести в действие в безлюдном месте. Молодой человек, семья которого прибыла в Норвегию в качестве беженцев из одной из северокавказских республик, получил девять месяцев тюрьмы и к настоящему моменту уже находится на свободе.