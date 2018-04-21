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Полиция Осло нашла у россиянина подозрительный предмет и задержала
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Полиция Осло нашла у россиянина подозрительный предмет и задержала 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В Осло задержан гражданин России, которого заподозрили в незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентств NTB.
Как передает агентство, в одну из квартир в Осло вызвали полицию после сообщений о том, что внутри находится некий пострадавший, который нуждается в помощи.
В ходе обыска полиция обнаружила в квартире некий подозрительный предмет. После этого россиянин, находившийся там, был задержан.
Правоохранители допросили мужчину, после чего объявили, что будут просить суд о его заключении под стражу. Тем не менее полиция отказалась сообщать детали дела. Также неизвестно, какой именно предмет был обнаружен.
Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола.
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