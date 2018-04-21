Житель Владивостока устроил стрельбу возле ночного клуба

В ночное время в полицию поступило сообщение о стрельбе возле одного из клубов в центре города. По словам очевидца, неизвестный гражданин сначала громко включил музыку в своей машине и открыл двери, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

После этого хулиган достал из салона оружие, похожее на пневматическое ружье, а затем несколько раз выстрелил в воздух.

После серии выстрелов нарушитель спокойствия сел за руль своей машины и уехал с места событий до приезда стражей порядка.

По факту хулиганских действий полицейские проводят проверку.