В Мексике украли Кубок УЕФА

Мексику привезли для просмотра Кубок Лиги Европы УЕФА . Неизвестный похитил трофей. Однако сотрудники полиции смогли в кратчайшие сроки найти Кубок в городе Гуанахуато , передает ФАН.

Как стало известно, Кубок УЕФА был украден из автомобиля, который транспортировал его после мероприятия в другой город — Леон. Однако сотрудникам агентства криминальных расследований Гуанахуато удалось в кратчайшие сроки вернуть Кубок УЕФА.

Подробности инцидента не сообщаются. Напомним, что финальный матч Лиги Европы этого сезона пройдет во французском городе Лион 16 мая.