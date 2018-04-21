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В Мексике украли Кубок УЕФА
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В Мексике украли Кубок УЕФА 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Мексику привезли для просмотра Кубок Лиги Европы УЕФА. Неизвестный похитил трофей. Однако сотрудники полиции смогли в кратчайшие сроки найти Кубок в городе Гуанахуато, передает ФАН.
Как стало известно, Кубок УЕФА был украден из автомобиля, который транспортировал его после мероприятия в другой город — Леон. Однако сотрудникам агентства криминальных расследований Гуанахуато удалось в кратчайшие сроки вернуть Кубок УЕФА.
Подробности инцидента не сообщаются. Напомним, что финальный матч Лиги Европы этого сезона пройдет во французском городе Лион 16 мая.
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