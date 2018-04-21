В Мексике украли и сразу нашли Кубок УЕФА

Отмечается, что Кубок Лиги Европы УЕФА был похищен из машины, которая перевозила его после мероприятия в городе Леон. Сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато нашли и вернули украденное. Подробности случившегося не раскрываются.

Кубок УЕФА привезла в Мексику логистическая компания FedEx. Она является главным официальным спонсором Лиги Европы с 2015 года.