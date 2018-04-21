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В Мексике украли и сразу нашли Кубок УЕФА
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В Мексике украли и сразу нашли Кубок УЕФА 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Привезенный для показа в Мексику Кубок УЕФА украли неизвестные. Вскоре его нашли в городе Гуанахуато, сообщает The Guardian.
Отмечается, что Кубок Лиги Европы УЕФА был похищен из машины, которая перевозила его после мероприятия в городе Леон. Сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато нашли и вернули украденное. Подробности случившегося не раскрываются.
Кубок УЕФА привезла в Мексику логистическая компания FedEx. Она является главным официальным спонсором Лиги Европы с 2015 года.
В 1966 году Кубок мира был украден в Англии. Позже организаторы Мундиаля получили письмо требованиями выкупа — 15 тысяч фунтов стерлингов. По подозрению в краже задержали почтового работника, однако он утверждал, что не знает, где находится Кубок. Трофей нашел пёс по кличке Пикклз во время прогулки по парку с хозяином. За это псу разрешили присутствовать на матчах Кубка мира.
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