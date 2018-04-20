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Вооруженные грабители угнали внедорожник на востоке столицы
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Вооруженные грабители угнали внедорожник на востоке столицы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На улице Лениногорская недалеко от платформы «Ухтомская» совершено разбойное нападение. Трое неизвестных, угрожая пистолетами, забрали у мужчины принадлежащий ему внедорожник, а затем скрылись на нем. Об этом телеканалу «360» сообщили в столичном Главке МВД.
В СМИ появилась информация, что водители открыли огонь. Но в полиции факт перестрелки не подтвердили. Также не установлено, было ли оружие огнестрельным или злоумышленники использовали муляжи пистолетов.
В городе введен план «Перехват» для поиска злоумышленников.
В столичном районе Новогиреево на 2-й Владимирской улице совершен наезд на на несовершеннолетнего пешехода.
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