Вооруженные грабители угнали внедорожник на востоке столицы

На улице Лениногорская недалеко от платформы «Ухтомская» совершено разбойное нападение. Трое неизвестных, угрожая пистолетами, забрали у мужчины принадлежащий ему внедорожник, а затем скрылись на нем. Об этом телеканалу «360» сообщили в столичном Главке МВД

В СМИ появилась информация, что водители открыли огонь. Но в полиции факт перестрелки не подтвердили. Также не установлено, было ли оружие огнестрельным или злоумышленники использовали муляжи пистолетов.

В городе введен план «Перехват» для поиска злоумышленников.

В столичном районе Новогиреево на 2-й Владимирской улице совершен наезд на на несовершеннолетнего пешехода.