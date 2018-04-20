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Врио главы комитета по занятости населения Северной Осетии взяли под домашний арест
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Врио главы комитета по занятости населения Северной Осетии взяли под домашний арест 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 апреля. /ТАСС/. Врио председателя комитета Северной Осетии по занятости населения взята под домашний арест за превышение должностных полномочий, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
"В отношении временно исполняющей обязанности председателя комитета республики Северная Осетия — Алания по занятости населения возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 2 ноября 2017 года подозреваемая (Ирина Дзгоева — прим. ТАСС) дала указание подчиненным сотрудникам подготовить незаконный приказ об увольнении директора государственного казенного учреждения «Центр занятости населения по Пригородному району». В этот же день после подготовки приказа директор учреждения был уволен.
Как сообщалось, предыдущая председатель комитета по занятости населения РСО-Алания Лариса Каболова также стала фигурантом уголовного дела. Был выявлен поддельный диплом о высшем образовании, по которому руководитель республиканской службы занятости работала с 1997 года.
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