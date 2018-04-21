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СК завел дело против врио главы комитета по занятости Северной Осетии
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СК завел дело против врио главы комитета по занятости Северной Осетии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении временно исполняющей обязанности главы комитета по занятости Северной Осетии, ее подозревают в превышении должностных полномочий и поместили под домашний арест, сообщается на сайте республиканского управления СК.
По версии следствия, 2 ноября 2017 года подозреваемая подчиненным дала указание подготовить незаконный приказ об увольнении директора государственного центра занятости населения по Пригородному району. В этот же день после подготовки приказа директор учреждения был уволен.
"В отношении временно исполняющей обязанности председателя комитета республики Северная Осетия — Алания по занятости населения возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.
По ходатайству следствия суд поместил подозреваемую под домашний арест. Расследование дела продолжается.
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