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В Калининградской области завели дело в отношении сотрудника полиции за халатность
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В Калининградской области завели дело в отношении сотрудника полиции за халатность 

RT на русском 56 минут назад
В Калининградской области по итогам прокурорской проверки возбудили уголовное дело против сотрудника полиции за халатность, сообщает «Янтарный край».
По имеющимся данным, в 2017 году в ходе расследования уголовного дела, заведённого по факту покушения на убийство и незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, следователь сдал в камеру хранения МО МВД России «Светлогорский» оружие и боеприпасы.
Часть боеприпасов была утрачена. Таким образом, в действиях полицейского, отвечавшего за сохранность вещественных доказательств, усматриваются признаки преступления по статье о халатности, отметили в прокуратуре региона.
В 2017 году сообщалось, что сотруднику полиции предъявлено обвинение в халатности по делу псковских подростков в посёлке Струги Красные.
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