Подросток, получивший ножевое ранение у станции метро «Парк Культуры», госпитализирован

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений молодым человеком 2000-го года рождения. Вечером в пятницу, 20 апреля, в Москве около станции метро «Парк Культуры» неизвестный нанест пострадавшему колото-резанные ранения острым предметом. Об этом «ВМ» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— Инцидент произошел рядом с домом № 2 на Комсомольском проспекте. Информация о происшествии поступила в «службу 02» около 19:00 по московскому времени. По предварительным данным в ходе конфликта неизвестный нанес молодому человеку колото-резанные ранения острым предметом. Подозреваемый скрылся. Пострадавший направлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время ведется полиция занимается поиском нападавшего.

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