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В Москве ограбили владельца биткоинов на десять миллионов рублей
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В Москве ограбили владельца биткоинов на десять миллионов рублей 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продавца биткоинов в столице обманули на 10 миллионов рублей в ходе сделки по покупке криптовалюты, похитителя биткоинов ищет полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на юго-востоке города. Двое мужчин заранее договорились о сделке по продаже биткоинов на сумму в 10 миллионов рублей. В назначенное время они встретились на Лефортовском валу, продавец передал электронный носитель, но «не получил за это ни рубля».
"Злоумышленник забрал накопитель с криптовалютой, и не передав деньги за них, быстро сел в машину и уехал", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, по заявлению о грабеже на Лефортовском валу действительно ищут злоумышленника, который скрылся на иномарке. В полиции подтвердили, что похищение «крупной суммы денег» произошло в ходе ранее оговоренной сделки.
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