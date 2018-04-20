Полиция Найроби ликвидировала 7 грабителей

Найроби , 20 апреля / Синьхуа / — Полиция Кении сегодня сообщила, что в Найроби полицейские сегодня ликвидировали 7 грабителей.

Полиция Найроби сообщила, что группа бандитов сегодня проникла в один из жилых районов Найроби, намереваясь ограбить менеджера строительного предприятия, который готовился выплатить зарплату рабочим. Полицейские получили сообщение от местных жителей и быстро выехали на место преступления и сразу же уничтожили грабителей.

Полицейские также сообщили, что возраст преступников был от 18 до 25 лет, возможно, они имеют отношение к множеству ограблений, произошедших недавно в Найроби. —0—