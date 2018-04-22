Ещё
Пьяный мужчина напал с ножом на водителя и пассажира такси в центре Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный мужчина напал с ножом на водителя и пассажира такси в центре Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений водителю и пассажиру такси в Пресненском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
«21 апреля в 22:21 на службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что в районе д. 5 по Звенигородскому шоссе лежит человек в крови. Прибывшими на место полицейскими у дома по указанному адресу с ножевым ранением плеча обнаружен мужчина 1968 г. рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение, а также задержан и доставлен в ОМВД находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий 60-летний мужчина», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что позднее было установлено, что 21 апреля в 22:18 по данному адресу подозреваемый и другой мужчина 1978 г. рождения, находились в состоянии алкогольного опьянения в качестве пассажиров в автомобиля Chery Amulet. Задержанный достал нож и беспричинно стал наносить водителю такси и второму пассажиру ножевые ранения. С двумя ножевыми ранениями задней поверхности шеи, и резаной раной спины пассажир был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия обнаружен нож.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в коррупции полковника М.Максименко к 13 годам колонии Неизвестные отняли у мужчины 10 млн руб. у отделения Сбербанка в Лефортово Иномарку стоимостью 3,8 млн руб. похитил неизвестный на северо-востоке Москвы
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость147
Скончался Евгений Звягин5
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»478
Макрон дал совет по общению с Путиным85
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой261
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
США и союзники отказались покидать Сирию
В мире Ближний Восток
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение