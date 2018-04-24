Мужчину в Москве задержали по подозрению в убийстве матери

«15 апреля на службу «02» поступило сообщение от гендиректора одного из столичных ООО, который пояснил, что в квартире по месту жительства он обнаружил труп своей матери. Она работала фотографом. Прибывшие на место сотрудники информацию подтвердили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ («Убийство»). При внешнем осмотре трупа обнаружены не менее девяти ножевых ранений в область живота. Давность смерти составляла три-четыре дня», — сказал собеседник агентства.

23 апреля, по словам источника, гендиректора задержали. Он дал признательные показания и пояснил, что 10 апреля в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ударил свою мать ножом не менее девяти раз.