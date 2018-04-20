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Крымчанке грозит два года тюрьмы за ограбление самой себя
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Крымчанке грозит два года тюрьмы за ограбление самой себя 

РИА Новости Крым 59 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В Евпатории продавец-консультант одного из косметических магазинов обратилась в полицию с заявлением о похищении товара прохожими. В ходе расследования выяснилось, что обворовала женщина себя сама, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как уточняется в сообщении, не желая мириться с маленьким заработком, женщина пошла на хитрость — присвоила себе сумку с косметикой на общую сумму 8 тыс. рублей и заявила о грабеже двумя парнями, понадеявшись, что правоохранители не разоблачат обман.
"С целью скрыть свои мошеннические действия, обвиняемая сообщила в полицию о вымышленном ограблении. Находясь на месте вымышленного преступления, указала полицейским на проходящего мимо парня как на одного из нападавших. Указанный молодой человек был доставлен в отдел полиции для дачи пояснений по данному факту", — уточняется в сообщении правоохранителей.
В ходе следствия выяснилось, что злоумышленница за день продала часть косметики, предоставленной компанией, а вечером решила забрать себе выручку и оставшийся товар. После заявления о краже, косметические средства обвиняемая оставила себе.
Теперь против 30-летней крымчанки возбуждено два уголовных дела за мошенничество и ложный донос, ей грозит до двух лет лишения свободы.
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