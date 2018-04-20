Крымчанке грозит два года тюрьмы за ограбление самой себя

Как уточняется в сообщении, не желая мириться с маленьким заработком, женщина пошла на хитрость — присвоила себе сумку с косметикой на общую сумму 8 тыс. рублей и заявила о грабеже двумя парнями, понадеявшись, что правоохранители не разоблачат обман.

"С целью скрыть свои мошеннические действия, обвиняемая сообщила в полицию о вымышленном ограблении. Находясь на месте вымышленного преступления, указала полицейским на проходящего мимо парня как на одного из нападавших. Указанный молодой человек был доставлен в отдел полиции для дачи пояснений по данному факту", — уточняется в сообщении правоохранителей.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленница за день продала часть косметики, предоставленной компанией, а вечером решила забрать себе выручку и оставшийся товар. После заявления о краже, косметические средства обвиняемая оставила себе.

Теперь против 30-летней крымчанки возбуждено два уголовных дела за мошенничество и ложный донос, ей грозит до двух лет лишения свободы.