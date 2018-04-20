В Тамбове экс-замкомандира воинской части осудили за мошенничество

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России , суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю командира воинской части 61460 по материально-технической части Николаю Стебе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере")", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в августе-сентябре 2011 года между министерством обороны и открытым ОАО «Воентелеком» заключены три государственных контракта общей стоимостью более 176 миллионов рублей на выполнение работ по ремонту и сервисному обслуживанию радиоэлектронного оборудования.

"По оценкам специалистов, при подготовке, подписании, а также последующей реализации названных госконтрактов объем работ и стоимость использованных при этом комплектующих были завышены более чем на 137 миллионов рублей", — выяснил СК.

По данным ведомства, ранее за эти преступления осуждены бывший гендиректор ОАО «Воентелеком» Николай Тамодин , советник ОАО «Воентелеком» и менеджер проектов департамента управления проектами ОАО «Воентелеком» Сергей Побежимов, а также ведущий специалист и временно исполняющий обязанности начальника 376-го военного представительства Минобороны России Игорь Яковлев