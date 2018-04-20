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СМИ: москвича обманули при продаже криптовалюты на 10 миллионов рублей
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СМИ: москвича обманули при продаже криптовалюты на 10 миллионов рублей 

360tv.ru 1 час назад
В Московском районе Лефортово мужчину обманули при обмене наличных на криптовалюту. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.
Потерпевший перевел криптовалюту на счет неизвестного, но подозреваемый не отдал мужчине наличные во время обмена и скрылся. Мужчина обратился в полицию. Ущерб составил около 10 миллионов рублей.
Как сообщали в столичном главке МВД, москвич обратился в полицию с заявлением, что малознакомый мужчина в открытую украл у него крупную сумму денег около банка, уточнив лишь, что встречу он назначил сам.
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