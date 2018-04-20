Ещё
В Приморье мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев 

Prim.News 1 час назад
Ущерб оценили на сумму порядка 200 тыс. рублей.
Прокуратурой Хорольского района утверждено обвинительное заключение в отношении гр-на Р., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям).
По версии органа предварительного расследования, фигурант в ноябре 2017г., действуя в нарушение действующего законодательства, не имея разрешительных документов, спилил на территории Ярославского городского поселения деревья породы «дуб монгольский» и «береза черная даурская», причинив тем самым ущерб на общую сумму порядка 200 тыс. рублей.
Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов на месте рубки деревьев, изъяв у него орудие совершения преступления — бензопилу.
В настоящее время уголовное дело направлено в Хорольский районный суд для рассмотрения по существу. Администрацией Ярославского городского поселения Хорольского района в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с фигуранта ущерба, причиненного его противоправными действиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке преступники напали на пожилого мужчину и попытались его сжечь заживо Приморца посадили на 19 лет за действия сексуального характера в отношении детей В Приморье мужчину обвинили в развратной переписке с малолетней девочкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет26
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня32
США уничтожили суперброневики наемников из РФ190
Трамп рассердился из-за звонка Путина34
США предложили лишить российского золота508
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение