В Приморье мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев

Ущерб оценили на сумму порядка 200 тыс. рублей.

Прокуратурой Хорольского района утверждено обвинительное заключение в отношении гр-на Р., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям).

По версии органа предварительного расследования, фигурант в ноябре 2017г., действуя в нарушение действующего законодательства, не имея разрешительных документов, спилил на территории Ярославского городского поселения деревья породы «дуб монгольский» и «береза черная даурская», причинив тем самым ущерб на общую сумму порядка 200 тыс. рублей.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов на месте рубки деревьев, изъяв у него орудие совершения преступления — бензопилу.