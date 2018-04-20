В Приморье мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев 

Ущерб оценили на сумму порядка 200 тыс. рублей.
Прокуратурой Хорольского района утверждено обвинительное заключение в отношении гр-на Р., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям).
По версии органа предварительного расследования, фигурант в ноябре 2017г., действуя в нарушение действующего законодательства, не имея разрешительных документов, спилил на территории Ярославского городского поселения деревья породы «дуб монгольский» и «береза черная даурская», причинив тем самым ущерб на общую сумму порядка 200 тыс. рублей.
Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов на месте рубки деревьев, изъяв у него орудие совершения преступления — бензопилу.
В настоящее время уголовное дело направлено в Хорольский районный суд для рассмотрения по существу. Администрацией Ярославского городского поселения Хорольского района в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с фигуранта ущерба, причиненного его противоправными действиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.