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Получивший ножевое ранение у станции метро «Парк Культуры» подросток госпитализирован
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Получивший ножевое ранение у станции метро «Парк Культуры» подросток госпитализирован 

Агентство «Москва» 13 минут назад
Молодой человек, получивший ножевое ранение близ станции метро «Парк Культуры», направлен в медучреждение, полицейские ведут поиск напавшего, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нанесения колото-резанного ранения во время конфликта на Комсомольском проспекте, д. 2. По предварительным данным, неизвестный нанес ранение острым предметом молодому человеку 2000 г. рождения. В настоящее время пострадавший направлен в медицинское учреждение для оказания необходимой ему помощи. Полицейские ведут поиск подозреваемого», — сказал дежурный офицер.
Ранее источник в правоохранительных органах города сообщал агентству «Москва», что у входа на станцию метро «Парк Культуры» Кольцевой линии неизвестный напал с ножом на подростка.
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