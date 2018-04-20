Получивший ножевое ранение у станции метро «Парк Культуры» подросток госпитализирован 

Молодой человек, получивший ножевое ранение близ станции метро «Парк Культуры», направлен в медучреждение, полицейские ведут поиск напавшего, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства нанесения колото-резанного ранения во время конфликта на Комсомольском проспекте, д. 2. По предварительным данным, неизвестный нанес ранение острым предметом молодому человеку 2000 г. рождения. В настоящее время пострадавший направлен в медицинское учреждение для оказания необходимой ему помощи. Полицейские ведут поиск подозреваемого», — сказал дежурный офицер.
Ранее источник в правоохранительных органах города сообщал агентству «Москва», что у входа на станцию метро «Парк Культуры» Кольцевой линии неизвестный напал с ножом на подростка.