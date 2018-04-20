Ещё
МВД Карелии сообщило о женщине, нарушившей запрет на въезд в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД Карелии сообщило о женщине, нарушившей запрет на въезд в Россию 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В прошлом году иностранку выдворили за пределы России и запретили возвращаться до 2022 года, но женщина это проигнорировала.
Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД по Петрозаводску выявили факт незаконного пересечения государственной границы РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что в 2017 году в отношении гражданки иностранного государства суд принял решение об административном выдворении за пределы страны. Сотрудники ФССП решение исполнили, после чего в отношении иностранки было принято решение о запрете въезда в Россию до 2022 года.
Однако женщина решила не ждать так долго и, поменяв персональные данные, вновь въехала в Россию на этой неделе. Факт незаконного пересечения границы был выявлен сотрудниками миграционной службы и карельским погрануправлением. Обстоятельства устанавливаются и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Петрозаводчанка лишилась ноутбука, доверившись приятелю своего друга Возмущенный мужчина испортил соседям свадьбу, разбив дорогой телефон В Мексике предполагаемого насильника бросили в вольер с крокодилами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет26
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня32
США уничтожили суперброневики наемников из РФ190
Трамп рассердился из-за звонка Путина34
США предложили лишить российского золота508
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение