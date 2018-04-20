МВД Карелии сообщило о женщине, нарушившей запрет на въезд в Россию

В прошлом году иностранку выдворили за пределы России и запретили возвращаться до 2022 года, но женщина это проигнорировала.

Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД по Петрозаводску выявили факт незаконного пересечения государственной границы РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что в 2017 году в отношении гражданки иностранного государства суд принял решение об административном выдворении за пределы страны. Сотрудники ФССП решение исполнили, после чего в отношении иностранки было принято решение о запрете въезда в Россию до 2022 года.

Однако женщина решила не ждать так долго и, поменяв персональные данные, вновь въехала в Россию на этой неделе. Факт незаконного пересечения границы был выявлен сотрудниками миграционной службы и карельским погрануправлением. Обстоятельства устанавливаются и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.