Москвич лишился 10 миллионов рублей на заранее оговоренной встрече 

Москвич обратился в полицию с заявлением, что малознакомый мужчина в открытую украл у него крупную сумму денег около банка. Как сообщили телеканалу «360» в столичном главке МВД, пострадавший заранее договорился о встрече со злоумышленником.
После того, как грабитель получил деньги, он скрылся на иномарке. Полиция объявила в городе план «Перехват».
По сообщениям СМИ, речь идет о 10 миллионах рублей. С какой целью пострадавший встречался с грабителем — не сообщается.
Неизвестные напали на двоих строителей в Санкт-Петербурге и, угрожая пистолетом, отобрали у них крупную сумму средств. Деньги находились в размере двух миллионов рублей находились в сумках и предназначались на выплату зарплаты всей бригаде.