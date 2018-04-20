Москвич лишился 10 миллионов рублей на заранее оговоренной встрече

Москвич обратился в полицию с заявлением, что малознакомый мужчина в открытую украл у него крупную сумму денег около банка. Как сообщили телеканалу «360» в столичном главке МВД , пострадавший заранее договорился о встрече со злоумышленником.

После того, как грабитель получил деньги, он скрылся на иномарке. Полиция объявила в городе план «Перехват».

По сообщениям СМИ, речь идет о 10 миллионах рублей. С какой целью пострадавший встречался с грабителем — не сообщается.