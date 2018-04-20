СМИ: американка получила пожизненный срок за попытку устроить теракт в Канаде

ОТТАВА , 20 апреля. / ТАСС /. Суд в Канаде приговорил гражданку США к пожизненному сроку тюремного заключения за попытку организовать теракт в одном из торговых центров Галифакса (провинция Новая Шотландия) на День святого Валентина в 2015 году. Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News.

По его данным, 26-летняя Линзи Суваннарат была признана виновной в том, что планировала устроить 14 февраля 2015 года стрельбу в торговом центре. Она была задержана полицией, когда прилетела из американского Чикаго в Галифакс после того, как стражи порядка получили анонимное сообщение о готовящемся теракте. Как отметил судья Питер Росински, если бы не это, то атака «могла бы быть вполне успешной».

У женщины были двое подельников. Один из них покончил жизнь самоубийством в 2015 году, когда спецназ окружил его дом в Галифаксе. Второго позже приговорили к 10 годам тюрьмы.

При объявлении приговора судья заявил, что подсудимая все еще представляет опасность для общества.

Она сможет подать апелляцию о смягчении приговора только через 10 лет.