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СМИ: американка получила пожизненный срок за попытку устроить теракт в Канаде
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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

СМИ: американка получила пожизненный срок за попытку устроить теракт в Канаде 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Newsru.com
ОТТАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Суд в Канаде приговорил гражданку США к пожизненному сроку тюремного заключения за попытку организовать теракт в одном из торговых центров Галифакса (провинция Новая Шотландия) на День святого Валентина в 2015 году. Об этом в пятницу сообщил телеканал Global News.
По его данным, 26-летняя Линзи Суваннарат была признана виновной в том, что планировала устроить 14 февраля 2015 года стрельбу в торговом центре. Она была задержана полицией, когда прилетела из американского Чикаго в Галифакс после того, как стражи порядка получили анонимное сообщение о готовящемся теракте. Как отметил судья Питер Росински, если бы не это, то атака «могла бы быть вполне успешной».
У женщины были двое подельников. Один из них покончил жизнь самоубийством в 2015 году, когда спецназ окружил его дом в Галифаксе. Второго позже приговорили к 10 годам тюрьмы.
При объявлении приговора судья заявил, что подсудимая все еще представляет опасность для общества.
Она сможет подать апелляцию о смягчении приговора только через 10 лет.
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