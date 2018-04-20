«Должны были строить»: в Башкирии предприятие незаконно вырубило лес на 700 тысяч рублей

Теперь дирекции грозит наказание за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. Расследование продолжается.

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