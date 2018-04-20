«Должны были строить»: в Башкирии предприятие незаконно вырубило лес на 700 тысяч рублей 

В Башкирии уголовное наказание грозит руководству одной из производственных фирм. По данным следствия, предприятие арендовало в Стерлитамакском районе 15 гектаров земли, которые должно было использовать для строительства гидротехнических станций. В действительности фирма распорядилась землей по-своему: вырубила лес на пяти гектарах. Ущерб, причиненный государству, составил 700 тысяч рублей.
— Была проведена доследственная проверка, по ее итогам завели уголовное дело, — рассказали в республиканской прокуратуре.
Теперь дирекции грозит наказание за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. Расследование продолжается.