Ещё
«Должны были строить»: в Башкирии предприятие незаконно вырубило лес на 700 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Должны были строить»: в Башкирии предприятие незаконно вырубило лес на 700 тысяч рублей 

ufa1.ru 56 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии уголовное наказание грозит руководству одной из производственных фирм. По данным следствия, предприятие арендовало в Стерлитамакском районе 15 гектаров земли, которые должно было использовать для строительства гидротехнических станций. В действительности фирма распорядилась землей по-своему: вырубила лес на пяти гектарах. Ущерб, причиненный государству, составил 700 тысяч рублей.
— Была проведена доследственная проверка, по ее итогам завели уголовное дело, — рассказали в республиканской прокуратуре.
Теперь дирекции грозит наказание за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. Расследование продолжается.
ufa1.ru: последние новости
Глава Башкирии выехал в школу, где ученик напал на учительницу и одноклассников В Советском районе Уфы девочка пыталась покончить с собой в школе В Уфе задержанного за крупную взятку адвоката выпустили из СИЗО под домашний арест
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой218
США предложили лишить российского золота400
Асад принял решение после атаки по Сирии105
Россия и ООН сошлись в одном вопросе40
Порошенко пригрозил крымчанам182
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение