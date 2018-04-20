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У мужчины отняли 10 млн рублей возле банка на юго-востоке Москвы
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У мужчины отняли 10 млн рублей возле банка на юго-востоке Москвы 

Москва24 39 минут назад
Фото: Москва24
Преступники открыто похитили у мужчины 10 миллионов рублей на юго-востоке столицы. Для поиска злоумышленников объявлен план «Перехват», сообщает Агентство «Москва».
"На улице Лефортовский Вал возле отделения Сбербанка неизвестные открыто похитили у мужчины 10 миллионов рублей и скрылись на автомобиле Mercedes", — передает источник.
Сведения об инциденте подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице. Информация о нем полицейским поступила в 17:37, когда горожанин рассказал, что малознакомый мужчина в ходе ранее оговоренной сделки открыто похитил у него крупную сумму денег. Уточняется, что это произошло возле дома 16 по указанной улице.
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