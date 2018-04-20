В Татарстане отменили решение о продлении домашнего ареста главе Ассоциации МСБ республики

КАЗАНЬ , 20 апреля. / ТАСС /. Апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана отменила решение о продлении домашнего ареста для президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина , который подозревается в мошенничестве более чем на 21 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Апелляция отменила решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражу", — сообщил собеседник агентства.

В суде уточнили, что причиной отмены решения стала юридическая ошибка — ходатайство следователя ГСУ МВД о продлении ареста было подписано не тем должностным лицом.

Вахитовский районный суд Казани 14 апреля 2017 года арестовал Халиуллина, обвиняемого в мошенничестве более чем на 21 млн рублей и покушении на мошенничество в размере 18 млн рублей. Ему было предъявлено обвинение по 51 эпизоду преступлений различных степеней тяжести. В том же месяце Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения Халиуллину с заключения под стражу на домашний арест.