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В Татарстане отменили решение о продлении домашнего ареста главе Ассоциации МСБ республики
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В Татарстане отменили решение о продлении домашнего ареста главе Ассоциации МСБ республики 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана отменила решение о продлении домашнего ареста для президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина, который подозревается в мошенничестве более чем на 21 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.
"Апелляция отменила решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражу", — сообщил собеседник агентства.
В суде уточнили, что причиной отмены решения стала юридическая ошибка — ходатайство следователя ГСУ МВД о продлении ареста было подписано не тем должностным лицом.
Вахитовский районный суд Казани 14 апреля 2017 года арестовал Халиуллина, обвиняемого в мошенничестве более чем на 21 млн рублей и покушении на мошенничество в размере 18 млн рублей. Ему было предъявлено обвинение по 51 эпизоду преступлений различных степеней тяжести. В том же месяце Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения Халиуллину с заключения под стражу на домашний арест.
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