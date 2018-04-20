В Москве задержан подозреваемый в краже сурдокамеры

"В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления", — сообщили в МВД по столице.

Сурдокамеру похитили в Строгине 10 апреля с парковки предприятия, где должна была пройти экспертиза. Специалисты пытались выяснить, тренировался ли в ней Юрий Гагарин

"Шел как раз процесс атрибуции, когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете", — заявили в Музее космонавтики.