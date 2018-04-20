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В Москве задержан подозреваемый в краже сурдокамеры
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В Москве задержан подозреваемый в краже сурдокамеры 

ТВ Центр 12 часов назад
Фото: ТВ Центр
В Москве задержали 29-летнего жителя Мурманской области, который подозревается в краже сурдокамеры для тренировок космонавтов, передает ТАСС.
"В рамках возбужденного уголовного дела полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на розыск соучастников преступления", — сообщили в МВД по столице.
Сурдокамеру похитили в Строгине 10 апреля с парковки предприятия, где должна была пройти экспертиза. Специалисты пытались выяснить, тренировался ли в ней Юрий Гагарин.
"Шел как раз процесс атрибуции, когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете", — заявили в Музее космонавтики.
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