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Осуждена жительница Калининграда, обманывавшая пожилых людей
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Осуждена жительница Калининграда, обманывавшая пожилых людей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мошенница проведет в тюрьме 7 лет и 8 месяцев, сообщает Московский районный суд.
Судом установлено, что женщина звонила в дверь пожилым людям, уверяла их, что живет по соседству и просила разрешения пройти в квартиру, чтобы позвонить. Девушка умышленно имитировала телефонные звонки, а после просила у пожилых людей деньги в долг на дорогу, обещая вернуть их в тот же вечер. Доверчивые люди помогали «соседке», но возврата денег так и не дожидались.
Полицейским удалось установить десять эпизодов мошенничества.
«Приговором Московского районного суда женщина признана виновной в совершении преступлений. На основании ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом постановлено взыскать в пользу потерпевших материальный ущерб в размере 44 500 рублей», — рассказали в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
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