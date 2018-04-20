Осуждена жительница Калининграда, обманывавшая пожилых людей

Мошенница проведет в тюрьме 7 лет и 8 месяцев, сообщает Московский районный суд.

Судом установлено, что женщина звонила в дверь пожилым людям, уверяла их, что живет по соседству и просила разрешения пройти в квартиру, чтобы позвонить. Девушка умышленно имитировала телефонные звонки, а после просила у пожилых людей деньги в долг на дорогу, обещая вернуть их в тот же вечер. Доверчивые люди помогали «соседке», но возврата денег так и не дожидались.

Полицейским удалось установить десять эпизодов мошенничества.

«Приговором Московского районного суда женщина признана виновной в совершении преступлений. На основании ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима . Кроме того, судом постановлено взыскать в пользу потерпевших материальный ущерб в размере 44 500 рублей», — рассказали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.