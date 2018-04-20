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В Москве возбудили дело по факту невыплаты зарплаты работникам в размере почти 300 тыс. руб
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В Москве возбудили дело по факту невыплаты зарплаты работникам в размере почти 300 тыс. руб 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Бикор БМП» в сумме свыше 296 тысяч рублей, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — сказала Иванова.
По версии следствия, в период 2015-2017 годов руководство ООО «Бикор БМП» в нарушение требований Конституции Российской Федерации, трудового законодательства и условий заключенных трудовых договоров, полностью не выплачивало заработную плату работникам. При этом финансовая возможность на то имелась. Сумма задолженности перед двумя сотрудниками организации составила свыше 296 тысяч рублей.
Как сообщила Иванова, в рамках предварительного следствия будут приняты все возможные меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственными органами устанавливаются граждане, чьи трудовые права были нарушены в результате действий указанного общества.
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