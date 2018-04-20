Полицейские ищут курянина, напавшего на продавца

9 апреля в магазине «Продукты» на Магистральном проезде неизвестный нанёс ножевое ранение продавцу и похитил деньги

Женщина сообщила стражам порядка приметы злоумышленника: мужчине на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см, волосы короткие русые с рыжинкой. В мосент совершения преступления он был одет в спортивный костюм чёрно-синего цвета со вставками красного цвета вертикально расположенных на груди.

Всех, кому известна информация о подозреваемом полицейские просят сообщить в полицию по телефону 02, либо 8 (4712) 36-84-64, 8-910-217-0002.