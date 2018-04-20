Сотрудник магазина взял из кассы более 300 тыс. руб. ради ставок на футбол

По версии правоохранителей, недостачу более 300 тыс. руб. обнаружили летом 2017 г. при финансовой проверке в магазине в пос. Алексеевка. Материально ответственным лицом являлся 28-летний житель Кинеля. Он и стал главным подозреваемым.

По словам мужчины, признавшего вину, он взял из кассы магазина 350 тыс. руб., поставил их букмекерской конторе на игру по футболу и выиграл 180 тыс. рублей. Выигрыш сотрудник потратил. При этом он собирался вернуть недостачу в магазин.

Перекрыть долг мужчина не успел до того, как прошла финансовая проверка. В это время сотрудник уехал с работы и занял у знакомых около 80 тыс. рублей. Полностью компенсировать долг он не смог.

Как выяснилось, обвиняемый неоднократно был судим за грабеж и наркотики, и получил четыре года лишения свободы. Отбыв срок, он устроился работать продавцом и позже был назначен исполняющим обязанности директора магазина, хотя трудился на этой должности неофициально.

По итогам ревизии недостача превысила 332 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд.