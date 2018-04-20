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Сотрудник магазина взял из кассы более 300 тыс. руб. ради ставок на футбол
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Сотрудник магазина взял из кассы более 300 тыс. руб. ради ставок на футбол 

Волга Ньюс 27 минут назад
По версии правоохранителей, недостачу более 300 тыс. руб. обнаружили летом 2017 г. при финансовой проверке в магазине в пос. Алексеевка. Материально ответственным лицом являлся 28-летний житель Кинеля. Он и стал главным подозреваемым.
По словам мужчины, признавшего вину, он взял из кассы магазина 350 тыс. руб., поставил их букмекерской конторе на игру по футболу и выиграл 180 тыс. рублей. Выигрыш сотрудник потратил. При этом он собирался вернуть недостачу в магазин.
Перекрыть долг мужчина не успел до того, как прошла финансовая проверка. В это время сотрудник уехал с работы и занял у знакомых около 80 тыс. рублей. Полностью компенсировать долг он не смог.
Как выяснилось, обвиняемый неоднократно был судим за грабеж и наркотики, и получил четыре года лишения свободы. Отбыв срок, он устроился работать продавцом и позже был назначен исполняющим обязанности директора магазина, хотя трудился на этой должности неофициально.
По итогам ревизии недостача превысила 332 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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