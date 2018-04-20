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Украинского прокурора уличили в поддержке ДНР
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Украинского прокурора уличили в поддержке ДНР 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Украинские правоохранители выявили, что один из сотрудников прокуратуры Донецкой области ранее сотрудничал с провозглашенной ДНР, сообщил прокурор региона Евгений Бондаренко.
Как написал Бондаренко в Facebook, в 2016 году подозреваемый, работая госслужащим исполнительной службы ГУ юстиции Донецкой области принял участие в конкурсе на трудоустройство в надзорное ведомство Украины. По результатам конкурса его трудоустроили на должность прокурора, в которую он вступил в 2017 году.
Впоследствии выяснилось, что в 2014 году мужчина длительное время занимался вооруженным патрулированием блокпостов ДНР с целью «противодействия подразделениям МВД и Вооруженным силам Украины».
На подозреваемого завели дело по статье УК Украины «участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Бондаренко также сообщил, что в ходе расследования будет отработана возможная причастность подозреваемого к совершению других преступлений, в частности к шпионажу.
Напомним, в октябре 2017 года украинские силовики задержали в Донбассе нескольких мирных жителей, обвинив их в работе на самопровозглашенную ДНР.
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