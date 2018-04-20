МВД опровергло сообщение о стрельбе около московского «Экспоцентра»

Информация об использовании оружия около московского «Экспоцентра» на Красной Пресне поступило от гражданина, который после отказался от своих слов. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Мужчина потребовал полицию приехать, так как он оказался участником конфликтной ситуации, где, якобы было использовано оружие. Однако при разговоре с сотрудниками органов, которые прибыли на место, он отказался от своих слов.

Никаких противоправных действий на месте полицейские не увидели.