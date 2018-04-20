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МВД опровергло сообщение о стрельбе около московского «Экспоцентра»
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МВД опровергло сообщение о стрельбе около московского «Экспоцентра» 

360tv.ru 38 минут назад
Информация об использовании оружия около московского «Экспоцентра» на Красной Пресне поступило от гражданина, который после отказался от своих слов. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Мужчина потребовал полицию приехать, так как он оказался участником конфликтной ситуации, где, якобы было использовано оружие. Однако при разговоре с сотрудниками органов, которые прибыли на место, он отказался от своих слов.
Никаких противоправных действий на месте полицейские не увидели.
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